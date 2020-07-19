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Пандемия коронавируса нового типа

В мире за сутки выявили более 166 тыс. случаев заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4,4 тыс.

ТАСС, 19 июля. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 166 тыс., превысив 14 млн. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4,4 тыс., превысив 597 тыс.

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По состоянию на 11:00 мск 19 июля, в мире были зарегистрированы 14 043 176 инфицированных и 597 583 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 166 735, число умерших увеличилось на 4 496. Днем ранее было выявлено 259 848 случаев заражения и 7 360 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 376 748. За сутки этот показатель вырос на 70 377. Число умерших там увеличилось на 2 777 и достигло 305 285. В Европе насчитываются 3 060 525 заразившихся и 206 965 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 195, количество умерших увеличилось на 281.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, сместив с этого места Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 391 407, зафиксировано 33 543 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 43 453, умерли 636 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 046 328), Индия (1 077 618), Россия (771 546), ЮАР (350 879), Перу (345 637), Мексика (331 298), Чили (328 846), Великобритания (294 070) и Иран (271 606).

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