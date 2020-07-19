В мире за сутки выявили более 166 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 19 июля. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 166 тыс., превысив 14 млн. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4,4 тыс., превысив 597 тыс.

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По состоянию на 11:00 мск 19 июля, в мире были зарегистрированы 14 043 176 инфицированных и 597 583 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 166 735, число умерших увеличилось на 4 496. Днем ранее было выявлено 259 848 случаев заражения и 7 360 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 376 748. За сутки этот показатель вырос на 70 377. Число умерших там увеличилось на 2 777 и достигло 305 285. В Европе насчитываются 3 060 525 заразившихся и 206 965 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 195, количество умерших увеличилось на 281.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, сместив с этого места Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 391 407, зафиксировано 33 543 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 43 453, умерли 636 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 046 328), Индия (1 077 618), Россия (771 546), ЮАР (350 879), Перу (345 637), Мексика (331 298), Чили (328 846), Великобритания (294 070) и Иран (271 606).