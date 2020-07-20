Выпускники российских школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 20 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Выпускники российских школ будут сдавать 20 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут в основной период ЕГЭ 2020 года 20 июля", - говорится в сообщении.

Сдавать ЕГЭ по биологии планируют свыше 144 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников 2020 года. Им предстоит за 3,5 часа выполнить работу из двух частей, включающих 28 заданий.

Экзамены по языкам

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную, которые проводятся в разные дни. Устная часть пройдет 22 и 23 июля, ее сдают по желанию.

Выпускники могут выбрать для сдачи пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. На письменный экзамен по английскому зарегистрировано более 95 тыс. человек, из них свыше 84 тыс. - выпускники этого года. На немецкий записались 1 446 участников, на французский - 942, на испанский - 171. Китайский хотят сдавать 145 выпускников.

Письменная часть по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому - 29 заданий. На выполнение отводится три часа. За письменную часть можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов.

Результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам станут известны не позднее 2 августа.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек.