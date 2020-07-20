В Сочи прогнозируют 37-градусную жару

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. 37-градусная жара ожидается в городе-курорте Сочи 20 и 21 июля, а отдыхающих в эти дни в Крыму, по прогнозам синоптиков, ждут сильные дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму мы прогнозируем 20, 21 июля сильные дожди, а в Сочи в эти дни <...> создаются условия для сильной жары - 36-37 градусов. Надо остерегаться, потому что это опасное явление - можно с легкостью получить тепловой удар", - сказал Вильфанд, посоветовав отдыхающим в Сочи сменить в понедельник и вторник пляжный отдых на прогулки в парках.

Он также предупредил, что жара в Краснодарском крае сменится непогодой. "После такой жары там будет сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. Это касается всего Краснодарского края, Сочи в том числе", - отметил метеоролог.