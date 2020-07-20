В СП заявили, что развитие уголовно-исполнительной системы реализуется недостаточно

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Счетная палата выявила низкий уровень реализации федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы". Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Федеральной службе исполнения наказаний России.

"Низкий уровень реализации ФЦП "Развитие УИС (2018-2026 годы)" <...> создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы, и, как следствие, увеличения числа обращений подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы лиц в связи с необеспечением надлежащих условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в заключении Счетной палаты.

Основной задачей ФЦП является приведение условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными стандартами, а также условий отбывания наказания осужденными в соответствие с законодательством РФ. В частности, в 2019 году ФСИН не обеспечила контроль за своевременным вводом 14 объектов капитального строительства.

Вместе с тем ФСИН обеспечило поступление доходов в размере более 40 млрд рублей в федеральный бюджет. Это на 1,7 % меньше, чем уточненный прогноз поступлений. Но относительно показателей 2018 года поступление доходов федерального бюджета, администрируемых ФСИН России, увеличилось на 2,3 млрд рублей, или на 5,8 %, что "обусловлено в основном ростом поступлений средств, удерживаемых из заработной платы осужденных, а также ростом доходов от привлечения осужденных к оплачиваемому труду".

В целом, отмечает Счетная палата, исполнение ФСИН России федерального бюджета соответствует положениям Бюджетного кодекса. "Бюджетная отчетность ФСИН России за отчетный финансовый год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января 2020 года. При этом выявлены нарушения, не связанные с искажениями бюджетного учета и показателей бюджетной отчетности", - отметили в Счетной палате.