Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди пациентов с ВИЧ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал анонимное исследование по изучению распространенности коронавирусной инфекции среди людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом 20 июля сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом", - говорится в сообщении.

Исследование проводят специалисты ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению" (ITPCru). Оно направлено на выявление доли ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-негативных граждан, перенесших коронавирусную инфекцию или имевших ее симптомы, изучение опыта тестирования на коронавирус, наличия рисков заражения и сопутствующих заболеваний.

Для получения репрезентативной выборки ведомство предлагает взрослым россиянам как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом принять участие в анонимном опросе, анкета для которого размещена на его сайте.