Вывозной рейс из Африки доставил 197 россиян в Москву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Самолет с возвращающимися на родину из нескольких стран Африки и из Иордании россиянами приземлился в понедельник в московском аэропорту Шереметьево.

Рейс доставил в Россию 197 граждан и завершил целую серию перелетов, организованных из-за пандемии коронавируса для вывоза домой россиян. Кроме того, в Москву этим самолетом прилетели пять граждан Украины и три гражданина Казахстана.

"Только что приземлился самолет с 205 людьми на борту. Это не только граждане России, но и граждане других государств, которые смогли этим рейсом вернуться как из африканских государств, в первую очередь, так и последняя остановка у нас была в Иордании, - сказал и. о. замглавы департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин. - Организация этого рейса стала возможна благодаря взаимодействию МИД с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), потому что рейс был выполнен при непосредственной финансовом содействии РСПП".

Дипломат добавил, что среди вернувшихся больше всего москвичей - 38 человек. Остальные пассажиры - жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижневартовска и других российских городов. Как отметил Микерин, москвичи отправятся на 14-дневную самоизоляции, а жители других регионов будут помещены в обсерваторы в Подмосковье.

По информации российских дипломатов, самолет пробыл 100 часов в пути и вывез россиян из шести африканских стран (Гана, Камерун, Кения, Либерия, Танзания, Уганда), а также из Иордании. На лайнере работал усиленный экипаж.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.