Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в другие города РФ. Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета в аэропорт Шереметьево - 11:45 мск 20 июля.

В заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Facebook, говорится, что это уже 15-й вывозной рейс из США. "Пассажирами рейса стали 367 человек, в том числе семь младенцев. Желаем им счастливого пути и скорейшего возвращения на Родину", - отметил Антонов. По его данным, всего с начала работы по вывозу российских граждан из США домой возвратились почти 5 тыс. соотечественников.

"Как всегда, в зоне особого внимания дипломатов посольства лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, пожилые люди, больные, прибывшие в США для лечения и реабилитации. Сегодня в Москву вылетели 68 человек, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по неотложным причинам гуманитарного характера", - сообщил дипломат. По его словам, благодаря помощи "Аэрофлота" в полетный список удалось включить студентку Университета Южной Каролины - инвалида по зрению, которой по состоянию здоровья необходимо было срочно вернуться в Россию.

На вывозной рейс из Нью-Йорка были приглашены жители всех регионов России. Как отмечается на сайте посольства РФ в США, для гарантированного включения в список пассажиров вывозного рейса непременным условием является предварительная регистрация на него через личный кабинет на портале госуслуг. Также рекомендовано заблаговременно уведомлять сотрудников портала о невозможности явиться на рейс, чтобы улучшить заполняемость самолета и дать возможность большему числу граждан вернуться в Россию.

Антонов в апреле заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. После этого целый ряд вывозных рейсов "Аэрофлота" в РФ был организован из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).