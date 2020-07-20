В МИД заявили, что РФ помогла украинцам вернуться домой из Африки без оглядки на политику

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия из-за ситуации с пандемией стремится оказать иностранцам помощь в возвращении на родину, невзирая на политические вопросы, поэтому вывезла спецрейсом из стран Африки украинцев вместе со своими гражданами. Об этом заявил журналистам в понедельник и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Ночью в Москву прибыл самолет, который завершил целую серию перелетов, организованных для вывоза граждан РФ домой из нескольких африканских стран. Помимо 197 россиян этим рейсом были доставлены пять граждан Украины и три гражданина Казахстана. "Иностранцы у нас на борту действительно были, мы в этом плане не делаем никакой разницы: если к нам обращаются, мы, естественно, стараемся помочь всем при наличии свободных мест. Приоритет, само собой, гражданам РФ", - отметил Микерин.

"Что касается украинских граждан, мы их вывозим достаточно давно и, в общем-то, успешно и эффективно. Мы взаимодействуем с посольством Украины, которое в отсутствие оснований для пересечения границы [РФ украинцами] забирает своих граждан и увозит их на дипломатическом автомобиле на наземный пункт пропуска на российско-украинской границе. Здесь речь идет опять же о людях, здесь никакой, на мой взгляд, политики быть не может", - подчеркнул дипломат.

Так, по его словам, пожелавшие покинуть Африку иностранцы обращались и в загранучреждения своих стран, и в российские диппредставительства, после чего была согласована возможность их возвращения на родину транзитом через Россию.

Письмо, с которого все началось

Микерин рассказал, что вся цепочка вывозных перелетов была организована после отклика на обращение россиянки, брат и муж которой, сотрудники частной горнодобывающей компании, не могли выехать из Либерии. "Она написала фактически в отчаянии тогда директору департамента информации и печати Марии Владимировне Захаровой с просьбой, это был крик о помощи, - сказал дипломат. - Мы сами пытались и как-то не обнадежить лишний раз, потому что это было бы действительно нечестно с нашей стороны, но и стараться ей как-то помочь". Он добавил, что с начала июня "желание вытащить этих людей превратилось в навязчивую идею".

"Это письмо стало отправной точкой "африканского кольца", скажу совершенно откровенно. Дальше мы изучали ситуацию, которая была в соседних африканских странах, составили этот маршрут, где действительно была срочная надобность вывезти людей", - пояснил он.

Каждый пассажир - это отдельная история

По словам Микерина, вывоз граждан осуществлялся из стран, откуда "уже очень давно не летают российские самолеты", и не было никакого иного способа вернуть соотечественников домой. "Мы просто не имели права этих людей оставить там", - сказал он.

Большинство пассажиров устали от многочасового перелета и поспешили скорее покинуть аэропорт. Некоторые из них, несмотря на изнурительное путешествие, останавливались для разговора с прессой, и с их стороны звучали слова благодарности организаторам рейса и МИД РФ. "Очень благодарна тому, кто это все организовал, кто это все исполнил, большие молодцы и умницы. Я аплодирую стоя", - сказала одна из прибывших.

У многих из попавших на самолет были удивительные личные истории. Возвращавшийся из Камеруна гражданин проделал тяжелейший путь вместе с 40-килограммовым черным терьером, ради которого был готов остаться в транзитной зоне аэропорта в Танзании из-за возникших сложностей с оформлением карантина. В числе прилетевших из Африки были и годовалые малыши, и пожилой человек в очень плохом состоянии здоровья, который тем не менее продемонстрировал незаурядную волю для того, чтобы оказаться на родине и стоически пережил перелет. Кто-то потерял своих близких и получил возможность приехать в Россию для того, чтобы попрощаться с умершими.