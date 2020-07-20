Эксперт: сочетание гриппа и коронавируса может сделать более тяжелыми оба заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Одновременное заражение гриппом и новым коронавирусом может привести к осложнениям со стороны бронхолегочной системы, так как оба вируса поражают в первую очередь эти органы, и в целом утяжелить протекание обеих инфекций. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян.

"Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным. Как именно будет с новым вариантом коронавируса, мы можем только предполагать - вероятно, будет утяжеление и одной, и другой инфекции. Наверное, надо предполагать, что бронхолегочные осложнения будут на первом месте. Потому и осложнения гриппа - это, прежде всего, пневмония, и для коронавируса входные ворота - нос и зев, поэтому страдают, в первую очередь, бронхи и легкие", - сказал собеседник агентства.

По словам академика, оснований говорить о том, что новая коронавирусная инфекция будет развиваться по сценарию гриппа и станет сезонным заболеванием, к которому нет стойкого иммунитета, пока нет. Как отметил ученый, для такого сценария вирус должен достаточно быстро мутировать, чего в случае с коронавирусом не происходит.

"Поэтому есть надежда, что это не будет сезонной инфекцией. Дальше возникает вопрос, насколько стойкий и длительный выработается иммунитет. Если, например, уровень антител будет стойким два года, это уже проще. Но пока не пройдут эти два года, говорить об этом преждевременно, надо наблюдать, причем одну и ту же выборку", - пояснил директор НИИ.

По словам ученого, возможно ли будет проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, говорить пока также рано, так как необходимо проводить детальное исследование на совместимость, а зарегистрированных вакцин от коронавируса еще нет. При этом в целом одновременная вакцинация от нескольких инфекций встречается довольно часто.

На возможное развитие эпидемии этой осенью, как отметил академик, будет влиять частота контактов и выработка популяционного иммунитета. "Нас, прежде всего, волнуют дети и студенты и уровень антител у них. В середине июня по заданию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой мы начали исследование популяционного иммунитета у разных групп населения в Санкт-Петербурге и продолжение исследования среди той же выборки запланировано на первую половину сентября. Именно динамика среди возрастных групп, которые начнут учебный год и где увеличится плотность контактов, будет говорить о многом", - пояснил Тотолян.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.