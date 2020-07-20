Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 25 млн

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 25 млн тестов на коронавирус.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 259 тыс. исследований
О том, что число проведенных в стране тестов превысило 24 млн, Роспотребнадзор сообщил 16 июля.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается 272 681 человек.