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Дело в отношении Сергея Фургала

Задержанному после митинга в поддержку Фургала во Владивостоке назначили пять суток ареста

Он не выполнил законные требования сотрудника полиции

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил местному жителю Антону Расину, задержанному после прошедшего в воскресенье несогласованного митинга в поддержку арестованного главы Хабаровского края Сергея Фургала, пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС рассказала защитник Расина Виктория Нефедова.

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"В отношении Расина было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сегодня в суде это дело было рассмотрено, суд определил наказание в виде административного ареста на пять суток", - рассказала адвокат.

По неподтвержденной пока информации, отметила она, на Расина также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения собрания").

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 18 и 19 июля немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке, после них трое участников были привлечены в административной ответственности.

Теги
РоссияПриморский крайДело в отношении Сергея Фургала
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