Якутские абитуриенты направили наибольшее число заявлений на поступление на IТ-отрасли

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Повышенный интерес к IТ-отраслям зарегистрирован среди абитуриентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Об этом в понедельник ТАСС сообщил проректор по непрерывному образованию и кадровой политике СВФУ Михаил Федоров.

"На данный момент поступило свыше 8 тыс. заявлений на поступление в университет. Больше всего заявлений от абитуриентов поступило по отраслям, связанным с IТ-технологиями, а также на технические и медицинские направления и педагогику", - сказал он, не уточнив, сколько заявлений подано на отдельные направления.

В этом году приемная кампания в СВФУ ведется только онлайн. Всего зарегистрировано более 3,6 тыс. абитуриентов. Федоров отметил, что число поданных заявлений меньше по сравнению с прошлым годом. "Мы связываем [данный факт] с более поздним получением результатов ЕГЭ", - отметил собеседник агентства.

При этом ожидается, что средний балл результатов ЕГЭ у поступивших в вуз будет выше. "В прошлом году показатель среднего балла составил 64,7. С учетом того, что в этом году у абитуриентов было больше времени подготовиться к ЕГЭ, я думаю, что в этом году баллы будут лучше", - отметил Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству по итогам совещания о развитии сферы IТ и связи подготовить комплексный план поддержки отрасли и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики. В обращении к россиянам 23 июня глава государства предложил снизить для IТ-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе. Таким образом, налогообложение IТ-сектора в России может стать одним из самых низких в мире, указал Путин.