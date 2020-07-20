В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. В Киеве установили мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету, сообщает в понедельник "Украинская правда".

"Памятный знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он был убит. Автор мемориала - известный украинский скульптор Назар Билык. Памятник выполнен в лаконичном стиле - белый лист бумаги с именем и фамилией погибшего, а также слова внизу "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал гибель журналиста позором для Украины и призвал правоохранительные органы найти виновных в убийстве. "Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Сколько бы усилий и времени это ни заняло", - заявил президент.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, затем ее освободили под залог.