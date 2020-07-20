В Забайкалье зафиксировали минимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19 за неделю

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Минимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Забайкальском крае, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа на заседании правительства Забайкалья в понедельник.

"Зарегистрирован минимальный суточный прирост заболеваемости - 0,6%. В прошлый понедельник он составлял единицу. И впервые за неделю зарегистрированы минимальные, на уровне российских, среднесуточные показатели темпа прироста за календарную неделю. В целом по краю по сравнению с предыдущей неделей продолжилось снижение заболеваемости, и оно составило 22%", - сказала Лапа.

За последние сутки в Забайкалье зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 3 952, из них выписаны 3 155 человек, 47 пациентов умерли.

В конце мая Забайкальский край считался одним из наиболее проблемных регионов страны по распространению инфекции. Из-за этого по поручению президента России Владимира Путина были отправлены в Читу московские врачи и развернут мобильный военный госпиталь.

С начала июля власти региона начали постепенное снятие ограничений для населения и бизнеса. Работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи.