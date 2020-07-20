В Сеченовском университете рассказали о состоянии второй группы добровольцев

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вакцины против нового коронавируса, выписана из клиники. Добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат, побочных эффектов почти не было, сообщила в понедельник журналистам руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

"Мы выписываем сегодня ребят, вторую группу в количестве 20 человек, которые получили вакцинацию. Хотелось бы отметить, что в этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции, поствакцинальные, но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была легкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось", - сказала Смолярчук.

Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщил, что в гражданский оборот вакцина может поступить уже в середине августа.