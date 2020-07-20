В Якутии ожидается потепление до 33 градусов на северо-востоке и в центральных районах

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Синоптики ожидают потепления в центральных районах и на северо-востоке Якутии от плюс 26 до 33 градусов. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника управления - начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Татьяна Маршалик.

"В течение начавшейся недели новый мощный гребень тепла с Китая будет доходить до центральных районов, далее до северо-востока республики. Там ожидаются погода без осадков и довольная высокая температура воздуха - от плюс 26 до плюс 31 градусов, в отдельные дни до 33 градусов тепла", - сказала Маршалик.

По ее словам, теплая температура продержится до конца этой рабочей недели. "Тепло будет смещаться далее к востоку, сначала займет Верхоянье и Колымо-Индигирские районы, потом постепенно будет смещаться сначала на Индигирку, потом на Колыму и уйдет за пределы нашей территории", - добавила Маршалик.

Она отметила, что температура будет спадать постепенно. На западе региона ожидается умеренно теплая погода, температура составит примерно 18-25 градусов тепла, будут кратковременные дожди и грозы.

Рекордные показатели были зафиксированы 20 июня в Верхоянске, когда была отмечена температура воздуха плюс 38 градусов, что является абсолютным наблюдаемым максимумом. Позднее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зарегистрированной в Верхоянске на севере Якутии, в качестве рекордной для территорий севернее Полярного круга.

В начале июля якутскими синоптиками было зафиксировано похолодание на территории арктических районов Якутии, где ранее наблюдалась аномальная жара.