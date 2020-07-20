Власти Башкирии заявили о нехватке людей и техники для борьбы с лесными пожарами

ТАСС, 20 июля. Более 30 сотрудников не хватает лесопожарным станциям в Башкирии до минимальных нормативов, установленных правительством РФ. Также необходимо обновить автотракторный парк, 70% которого имеет срок эксплуатации более 10 лет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в кабмине региона министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

Докладывая главе региона Радию Хабирову о ситуации с природными пожарами в республике, министр отметил, что пиковые нагрузки в пожароопасный сезон вскрыли некоторые проблемы. "Несмотря на частичное пополнение лесопожарной техники, на сегодня более 70% автотракторного парка имеют срок эксплуатации от 10 до 20 лет, по некоторым позициям и более. Интенсивное использование техники и нагрузки в экстремальных условиях текущего сезона требует ее значительного обновления и ремонта. На приобретение запасных частей и оборудования только на сегодняшний день в оперативном порядке необходимо порядка 11 млн рублей", - сказал Шарафутдинов.

Он также отметил, что количество сотрудников, которые работают на лесопожарных станциях, не соответствует требованиям норматива, установленного правительством РФ.

"Спасибо, что в текущем году нас поддержали, нам было выделено дополнительно финансирование на доукомплектование 43 лесных пожарных. Сейчас у нас их стало 146 при нормативном количестве не менее 180. В целях доукомплектования в следующем году штата лесных пожарных до минимальных нормативов, установленных постановлением правительства России, просим рассмотреть возможность выделения 13 млн рублей на набор дополнительных 34 лесных пожарных, речь идет именно о профессиональных работниках, которые умеют и должны заниматься тушением лесных пожаров", - добавил министр.

Пожары в регионе

Шарафутдинов сообщил, что с начала пожароопасного сезона, по данным космического мониторинга, на всех категориях земель зафиксировали 604 термоточки общей площадью почти 17 тыс. га. Подтверждены лесные пожары в зоне контроля Минлесхоза Башкирии - 104 точки на общей площади 1 882 га. Наибольшее их количество отмечается в Учалинском, Белорецком и Бурзянском районах. Оперативность тушения составила 74%, то есть 77 пожаров ликвидировали в течение первых суток.

Министр также уточнил, что на особо охраняемых природных территориях федерального значения - в Южно-Уральском государственном заповеднике и Башкирском государственном природном заповеднике - зарегистрировано пять пожаров на общей площади 2 018 га.

"За [прошедшую] неделю по районам Зауралья в лесном фонде зарегистрировано 59 лесных пожаров на общей площади 1 563 га, или 57% от всех пожаров, которые были зарегистрированы в текущем году. Что самое значимое - из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы. Такого количества пожаров за единицу времени не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11 600 га. Максимальное количество пожаров возникло 15 июля", - сказал Шарафутдинов.