В Сеченовском университете назвали слухами сообщения о вакцинации элиты от коронавируса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал слухами и спекуляцией сообщения о том, что якобы российские элиты получили доступ к вакцине от коронавируса в апреле.

"Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи могу только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция", - заявил он в понедельник журналистам.

В пресс-службе Минпромторга РФ 16 июля сообщили ТАСС, что 30 июня были поданы документы на регистрацию вакцины в Минздрав. В июне после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, разработанной центром им. Гамалеи совместно с ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны. Жидкая вакцина исследуется в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина - в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, также на 43 добровольцах.

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, будет завершена 3 августа, сообщил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, регуляторное одобрение для использования российской вакцины ожидается в августе - сентябре 2020 года. Третья фаза клинических испытаний будет проводиться не только в России, но и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке.