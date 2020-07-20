В Госдуме 21 июля обсудят запрет продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении проект об ограничениях для употребления никотинсодержащей продукции, которые направлены в том числе на запрет продажи несовершеннолетним такой продукции, а также кальянов. Соответствующие поправки размещены в думской электронной базе, профильный комитет по охране здоровья в пятницу рекомендовал принять их во втором чтении.

"Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию любым способом", - отмечается в документе.

Речь идет о поправках в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию. Так, на никотинсодержащую продукцию предлагается распространить все действующие ограничения в части курения табака. В частности, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять никотинсодержащую продукцию. Кроме того, на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы предложил распространить такие же ограничения и на кальяны.

Кроме того, "запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл", отмечается в поправках.

Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает депутатам принять законопроект во втором чтении на пленарном заседании 21 июля.