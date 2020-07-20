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Кузнецова призвала не допустить оттягивания помощи больным детям до формирования госфонда

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что для этого необходимо определить, когда начинаются выплаты, а до какого этапа все будет работать в прежнем порядке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает важным не допустить оттягивания регионами оплаты лечения детей с редкими заболеваниями до формирования государственного фонда помощи. Об этом она заявила в понедельник на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья, где обсуждают тему орфанных заболеваний.

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"Хотела бы отметить некоторые риски, которых очень важно избежать, чтобы не попали в ловушку наши дети, не было такого состояния дел, что регионы будут оттягивать оплату лечения, ожидая того, что будет сформирован фонд и эти деньги можно будет не тратить. Очень важно, чтобы такого явления некрасивого не было", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что для этого необходимо определить, когда начинаются выплаты, а до какого этапа все будет работать в прежнем порядке.

23 июня президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении отметил, что для помощи детям с тяжелыми заболеваниями нужно государственное решение. Он предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. При этом повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Полученные за счет этого около 60 млрд рублей в год Путин предложил направить целевым образом на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При этом президент подчеркнул, что все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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