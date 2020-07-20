В России за сутки из-за коронавируса умерли 85 человек. Это минимум с 4 мая

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 85, до 12 427. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 4 мая.

Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 5 940, впервые с 29 апреля прирост новых случаев опустился ниже 6 000. Согласно данным, общее число заразившихся составило 777 486 человек. Суточный рост три дня не превышает 0,8%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), республиках Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария (по 0,3%), Липецкой области (0,3%), Брянской области (0,4%) и Чеченской Республике (0,4%).

В частности, новые 578 случаев были выявлены в Москве, 236 - в Ханты-Мансийском АО, 234 - в Свердловской области, по 191 - в Нижегородской области и Алтайском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение от коронавирусной инфекции 211 457 человек.

Число выписанных за сутки пациентов составило 3 258, всего выписали 553 602 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 71% от общего числа заразившихся.