Семья объявленного в розыск фигуранта дела о торговле детьми забрала его детей из больницы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Семья объявленного в федеральный розыск основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей юриста Константина Свитнева забрала из больницы Подмосковья его детей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

"Мы только что вышли из Розановской больницы, где незаконно удерживали четырех детей Свитнева. Получив надлежащий объем доверенностей на его родственников и няню, мы забрали их и в настоящее время увезли домой, - рассказал защитник. - Охрана медучреждения удерживала четырех детей, которым по четыре года, выталкивала прессу, аргументируя это тем, что без специального разрешения в больнице находиться нельзя".

По его словам, во время обыска 14 июля по месту проживания Свитнева правоохранительные органы изъяли его детей "как вещественное доказательство", а органы опеки и попечительства отвезли их в подмосковную больницу. Как уточнил Трунов, обыск проводили следователи оперативной службы, после чего вызвали органы опеки вместе с правоохранительными органами и изъяли детей, сдав их в больницу, "при том, что дети абсолютно здоровы". "Сейчас мы едем в прокуратуру писать заявление о возбуждении уголовного дела в части незаконного удержания, захвата заложников, а также в органы опеки и попечительства на предмет того, что они безосновательно забрали детей и удерживали их в инфекционном отделении Розановской больницы для умственно отсталых", - подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что семеро детей от суррогатных матерей в рамках расследования дела находятся в подмосковной больнице в Видном для детей с поражением нервной системы и нарушением психики.

Трунов также отметил ранее, что иностранные родители, от которых были рождены дети у суррогатных матерей, юридически смогут их забрать только при достижении ими школьного возраста. Все это время они будут содержаться в детском доме для детей с отклонениями. По его словам, защита высокопоставленных родителей-иностранцев неоднократно подавала ходатайства, чтобы им вернули детей, но, несмотря на правильно оформленные документы, дети содержатся в лечебных учреждениях. По информации защитника, в предродовом состоянии сейчас находятся несколько женщин с детьми иностранцев, в том числе семей из Франции и Китая. Всего за помощью к врачам суррогатного центра обращались и получили детей граждане Аргентины, Австралии, Китая, Монголии, США, Франции и Филиппин.

Дело о торговле детьми

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как сообщил в понедельник Трунов, защита обжаловала арест обвиняемых в рамках уголовного дела.

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