Минздрав опроверг информацию о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Клинические испытания разработанной в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи вакцины от новой коронавирусной инфекции не завершены, она не выпущена в гражданский оборот, и ее использование, в том числе для представителей элиты и бизнеса, невозможно, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, ряд российских бизнесменов и политических деятелей начиная с апреля 2020 года, якобы стали получать доступ к вакцине от коронавирусной инфекции, разработку которой ведет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

"В настоящее время продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний, в соответствии с законодательством, будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинических исследований невозможно", - сказал он.

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, будет завершена 3 августа, сообщил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, регуляторное одобрение для использования российской вакцины ожидается в августе - сентябре 2020 года. Третья фаза клинических испытаний будет проводиться не только в России, но и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке.