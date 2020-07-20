Франция расширила правила по обязательному ношению защитных масок

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Декрет об обязательном ношении защитных масок в общественных помещениях вступил в силу в понедельник во Франции. В реализации новых дополнительных мер по борьбе с коронавирусом убедился корреспондент ТАСС, побывавший в нескольких магазинах французской столицы

Перед всеми магазинами выставлены таблички, напоминающие о необходимости надевать маски. Охрана следит за посетителями, хотя и не имеет права штрафовать нарушающих установленный порядок - для этого ей придется вызвать полицию. В ряде магазинов установлены автоматы для продажи масок.

Согласно новому декрету, ношение масок необходимо при посещении банков, магазинов, административных учреждений, помещений зданий рынков, музеев, подземных автостоянок. В помещениях компаний и фирм ношение масок для работников необязательно при условии, что они соблюдают дистанцию в один метр. Ранее ношение масок там было лишь желательным, но необязательным.

Если гражданин не надел маску в общественном месте, то он должен будет выплатить штраф в размере €135. В случае повторного задержания без маски штраф возрастает до €1500. Если в течение одного месяца гражданина трижды задерживают без маски в помещении, где ее ношение обязательно, ему может грозить тюремный срок до шести месяцев.

С 11 мая гражданам Франции предписывалось носить маски в транспорте, кинотеатрах и театрах, кафе и ресторанах, библиотеках, игорных домах, религиозных центрах. В настоящее время маску там можно снять, только заняв свое место и соблюдая необходимую дистанцию.

Сложная ситуация

Расширенные санитарно-эпидемиологические меры введены во Франции из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В первую очередь это касается запада страны - департамента Майен и региона Бретань. В Майене индекс распространения вируса резко вырос на прошлой неделе с 0,9 до 2,62. В Бретани на прошлой неделе число инфицированных увеличилось на 20%. Увеличивается и число очагов заболевания.

В ряде других регионов, включая столичный Иль-де-Франс, растет число обращений к врачам по поводу инфицирования коронавирусом. В то же время начинает увеличиваться число больных в реанимационных палатах - ранее оно снижалось в течение более полутора месяцев. Показатель распространения вируса, находившийся ниже 1 в первую неделю июля, в настоящее время в среднем по стране составляет, по данным Главного управления здравоохранения, 1,20.

14 июля во время телеинтервью по случаю Национального праздника Франции президент Эмманюэль Макрон признал, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса. В то же время он заверил, что власти подготовились к возможности второй волны эпидемии. Профессор-иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси, возглавляющий научный совет по COVID-19 при президенте Франции, подчеркнул 20 июля в эфире радиостанции RTL, что в настоящее время второй волны эпидемии в стране не наблюдается. В то же время он признал, что сам носит защитную маску даже на улице, так как "ситуация нестабильна".

Согласно последним данным Минздрава Франции, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано около 174 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 105 тыс. инфицированных были госпитализированы, более 30 тыс. пациентов умерли.