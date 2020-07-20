Мишустин поручил Абрамченко держать на контроле решение вопросов борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать на постоянном контроле решение вопросов в сфере борьбы с лесными пожарами.

"Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых из них уже введен режим чрезвычайной ситуации", - сказал глава кабмина в понедельник на совещании с вице-премьерами, попросив Абрамченко доложить о мерах по решению этой острой проблемы.

Зампред кабмина отметила, что около 80% лесных пожаров приходятся на регионы Дальневосточного федерального округа. Всего же в настоящее время проводятся работы по тушению 155 пожаров на площади 33 тыс. га в 19 субъектах РФ. Абрамченко поблагодарила премьера за оперативное решение о выделении дополнительно 2,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами. По ее словам, требуют решения еще два вопроса: определение подразделений МЧС РФ единственными исполнителями работ по авиационной доставке сил и средств авиалесоохраны, а также обеспечение бесплатным питанием и водой людей, которые непосредственно задействованы на тушении лесных пожаров.

"Мы, конечно, поддержим то, что вы предложили", - сказал Мишустин, поручив аппарату правительства "оперативно завершить подготовку всех необходимых документов". "Вас, Виктория Валериевна, прошу координировать эту работу, держать на постоянном контроле", - обратился Мишустин к Абрамченко.