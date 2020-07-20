В Северобайкальске вновь закрыли все кафе и рестораны

ТАСС, 20 июля. Региональный оперштаб вновь приостановил разрешенную с 10 июля деятельность кафе, ресторанов и столовых в Северобайкальске из-за нарушений рекомендаций Роспотребнадзора и роста заболеваемости в 2,6 раза. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Результаты мониторинга надзорных органов показали, что в общепитах города Северобайкальск не соблюдаются требования по обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей. На заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией 20 июля принято решение о приостановлении на две недели работы организаций общественного питания на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала июля число заболевших в городе выросло в 2,6 раз и составляет 217 случаев. В Северобайкальске уровень заболеваемости на 100 тыс. населения в 2,5 раза превышает среднереспубликанский. "Установлены факты проведения массовых мероприятий в организациях общественного питания. Так, в кафе "Волна", "Байкал бизнес-ланч" проведены две свадьбы и один юбилей с количеством приглашенных более 150 человек", - говорится в сообщении.

В марте в Бурятии, как и во всех российских регионах, были введены меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, позже их действие несколько раз продлевалось, до 31 июля в регионе сохраняется масочный режим. Со 2 июля в Бурятии сняты ограничения по приему туристов из других регионов, с 10 июля возобновили работу кафе, столовые и рестораны.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на утро 20 июля зарегистрировано 3729 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 37 - за минувшие сутки. Выздоровели 2882 человек, 37 умерли.