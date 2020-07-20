На Сахалине издали книгу о спасении косаток в бухте Средняя

ТАСС, 20 июля. Общественники на Сахалине издали книгу, посвященную истории спасения косаток из, так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края, сообщили журналистам авторы проекта.

В 2018 году в Охотском море компании "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" поймали шесть детенышей моржа, 11 косаток и 90 белух. Позже вылов был признан незаконным, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Решить судьбу животных в 2019 году поручил президент РФ Владимир Путин. Последних белух выпустили в акватории Приморского края в ноябре прошлого года.

"Клуб "Бумеранг" и группа помощи морским животным "Друзья океана" рады сообщить о выходе долгожданной детской новеллы, посвященной освобождению косаток из "китовой тюрьмы". Первыми читателями книги стали выпускники экологических лагерей. <…> Новелла "Под парусом свободы" создана в веб-формате для того, чтобы у всех желающих была возможность ее прочитать", - говорится в сообщении.

Как сообщили авторы проекта, книга написана в честь людей, благодаря которым плотоядных косаток в 2020 году занесли в Красную книгу России. "Чтобы отловы китов не повторялись, авторы новеллы обращаются к младшему поколению, в чьих руках будущее нашей планеты", - отметили общественники.

Литературный сюжет книги дополняет научно-популярная составляющая, благодаря которой дети и подростки узнают о биологических особенностях косаток.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.