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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани 10 детей заразились коронавирусом

Всего за последние сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Десять детей заразились коронавирусом на Кубани, всего за сутки выявлено 72 новых случая заражения, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в понедельник.

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"На Кубани подтверждено 72 новых случая коронавируса. Заболели десять детей в Кавказском, Абинском, Каневском, Усть-Лабинском районах и Краснодаре, младшим из которых 10 месяцев, а старшему 17 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что возраст самого старшего заразившегося - 81 год.

По данным пресс-службы, всего за время пандемии в регионе зафиксированы 7 262 случая заражения, 6 154 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, 97 пациентов умерли, 18 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения -128", - добавили в пресс-службе.

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РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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