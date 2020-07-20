СМИ: в Израиле началась забастовка медсестер

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. В Израиле в понедельник началась забастовка медсестер и медбратьев, протестующих против нехватки медицинского персонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth .

По данным издания, в забастовке не участвует медперсонал онкологических и коронавирусных отделений. Однако в больницах и поликлиниках медсестры работают в режиме выходного дня, оказывается только экстренная помощь, плановые операции перенесены, прием анализов производится в сокращенном режиме. Основным требованием бастующих является увеличение количества ставок младшего и среднего медперсонала в системе здравоохранения.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло за последние 24 часа на 831 и достигло 50 035. Министерство здравоохранения сообщило, что в настоящий момент в стране лечение проходят 28 037 заразившихся. Состояние 254 из них оценивается как тяжелое, еще 70 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В мае в Израиле возобновился рост ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для предупреждения распространения инфекции правительство еврейского государства приняло решение закрыть с 17 июля спортивные залы и фитнес-центры, а с 21 июля разрешило работу ресторанов только с доставкой или навынос. Власти постановили, что с 24 июля в стране будут вновь закрыты пляжи.

До этого с 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле оставались в силе обязательное соблюдение дистанции два метра и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.