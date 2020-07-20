Захарова: с 7 апреля вывозными рейсами вернулись в страну около 60 тысяч россиян

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 60 тысяч граждан РФ вернулись на родину вывозными авиарейсами с 7 апреля. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции, посвященной вывозной программе.

"Цифра, непосредственно связанная с введенным 7 апреля алгоритмом, составила порядка 60 тысяч человек, [которые] были вывезены различными рейсами, исходя из алгоритма, - сказала она. - Порядка 50 тысяч из них были вывезены непосредственно российскими авиакомпаниями".

По словам Захаровой, всем пассажирам вывозных рейсов выдаются маски и перчатки. "Маски меняются каждые 3 часа. Пассажирам рекомендуется минимизировать перемещение по самолету, не брать багаж с полок. Помимо всего прочего, естественно, [у пассажиров] измеряется температура в аэропорту, багаж и багажные полки проходят обработку", - отметила дипломат.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за время пандемии более 266 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.