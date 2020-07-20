Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером Wirecard, якобы скрывающимся в России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании Wirecard Яном Марсалеком, который якобы скрывается в России после обвинений в мошенничестве. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не известно", - ответил он на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-то об этой истории.

19 июля немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на собственные источники, что бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб. Издание утверждает, что перед своим бегством в Россию бывший топ-менеджер перевел в РФ из Дубая значительные суммы денег в форме биткойнов. 18 июля журнал Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с группой Bellingcat, сообщил, что Марсалек якобы скрывается от правосудия в Белоруссии или России.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.