Медиков Санкт-Петербурга начнут тестировать на антитела к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Медицинских работников Санкт-Петербурга начнут тестировать на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, из Резервного фонда городского правительства на закупку тест-систем выделят 10,9 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

"Из Резервного фонда городского правительства выделяется 10 950 000 рублей на приобретение наборов тест-систем для проведения иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G. Необходимость регулярного проведения тестирования в отношении медицинских работников обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Тест-системы получат девять лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

За время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, девять умерли.

В пресс-службе также добавили, что губернатор города Александр Беглов подписал постановление о выделении из Резервного фонда дополнительно 878 млн рублей на единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи, которые пострадали от коронавируса при выполнении работы, а также членам семей умерших медработников. Ранее на единовременные выплаты выделяли 630 млн рублей, эти средства уже израсходованы.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 541 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 425 человек, умерли 1 807.

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