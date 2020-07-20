В ОП РФ предложили создать спецпрокуратуру для борьбы с нарушениями в интернете

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов предложил создать специализированную прокуратуру, которая бы занималась борьбой с нарушениями в интернете.

"Во Франции созданы специальные должности прокуроров по интернету, надо сказать, что мне как юристу эта идея очень нравится", - сказал Кирьянов в понедельник в ходе заседания круглого стола "Самоконтроль как принцип модерации социальных сетей. Проблема законодательного регулирования" на площадке ОП РФ.

"На сегодняшний день видится следующая возможная конструкция с участием прокуратуры, именно потому что прокуратура может выступать в защиту неопределенного круга граждан и защищать их интересы в интернете. Я бы видел интернет-прокуратуру в РФ, которая была бы выведена на уровень Генеральной прокуратуры", - отметил он, добавив, что эту работу мог бы возглавить один из заместителей генерального прокурора.

Кирьянов уточнил, что прокуратура должна будет заниматься в том числе борьбой с противоправным контентом. Он также призвал к созданию интернет-полиции, "которая была бы уполномочена на проведение оперативно-разыскных мероприятий, дознания и следственных мероприятий" и которая бы напрямую выполняла поручения интернет-прокуратуры.

Также в ходе круглого стола руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин заявил, что около двух миллионов российских пользователей создают в социальных сетях опасный контент, связанный с суицидами и кибербуллингом.

"Порядка двух миллионов российских пользователей, мы точно знаем, это уникальные пользователи, которые так или иначе генерируют деструктивный контент в социальных сетях", - сказал Заварзин.

Он уточнил, что к деструктивному контенту относится в том числе информация о деятельности криминальных сообществ, суицидах, а также кибербуллинг.

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