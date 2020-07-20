El Mundo: в Каталонии устроили саботаж на железной дороге перед визитом короля Испании

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в понедельник акцию протеста против визита в регион короля Испании Филиппа VI. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, участники акции подожгли покрышки на железнодорожной линии, соединяющей Барселону с городами Жирона и Фигерас, в результате чего было нарушено сообщение между ними.

Еще около 200 человек, по данным агентства Europa Press, собираются участвовать в протесте у монастыря Поблет, который должен посетить монарх.

Королевская семья в конце июня начала поездку по всем автономным сообществам Испании, чтобы поддержать население на фоне кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Предполагалось, что монарх с супругой также посетят Барселону. Тем не менее из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки программа главы государства была сокращена.