Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала до 50 человек

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная и малочисленная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске, сообщает корреспондент ТАСС. По его подсчетам в мероприятии принимает участие не более 50 человек.

Хабаровчане, несмотря на идущий в городе дождь, собрались на площади Ленина. После непродолжительного стояния у здания правительства края они отправились по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала. Плакатов в этот раз не видно, люди идут под зонтами.

Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Наиболее многочисленные из них, с количеством участников до 12 тыс., прошли 11 и 18 июля. В эти же дни немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли во Владивостоке.

При этом и в одном, и в другом регионе большинство протестующих не пользовались медицинскими масками и перчатками. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Краевые власти не раз призывали население соблюдать санитарные меры и не выходить на массовые мероприятия.

В Приморском крае ежедневное количество зараженных выросло почти вдвое за последнюю неделю.