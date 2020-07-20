Грозы с сильным ветром вновь ожидаются в регионах Центральной России с 21 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Синоптики ожидают возвращения с 21 июля гроз и дождей в большинство регионов Центрального федерального округа. Так, в Ивановской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Костромской и других областях ожидаются осадки с грозами и порывистым ветром скоростью до 15-17 м/с. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Пасмурная погода почти без прояснений с дождями и грозами ожидается с 21-22 июля во Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской областях. По данным синоптиков, при этом сильных колебаний температуры воздуха не ожидается, она будет в пределах плюс 21-23 градусов.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области предупредила, что в регионе уже в понедельник днем ожидается прохождение грозового фронта. При грозе прогнозируется усиление ветра до 15-17 м/c.

О подобных метеоусловиях сообщила в понедельник и пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. В этом регионе, а также в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской и Тамбовской областях 21-22 июля прогнозируются дожди различной интенсивности, переменная облачность, воздух прогреется до 18-23 градусов, но возможен ветер до 15 м/с. "Циклон принесет осадки, грозы, похолодание", - сказал ТАСС дежурный синоптик Гидрометцентра по Орловской области.

Теплая, но дождливая погода ожидается в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях. Там прогнозируется плюс 24-27 градусов, заявили в местных ЦГМС. "21 июля днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью составит плюс 14-16, днем - плюс 25-27 градусов", - указали в Гидрометцентре по Воронежской области.

На сайте Гидрометцентра РФ говорится, что 21-22 июля неустойчивый характер погоды в ЦФО будет определять циклон, центр которого переместится с территории Костромской области на Карелию, а потом войдет в систему Скандинавского циклона. В округе ожидаются местами сильные дожди, добавили синоптики.