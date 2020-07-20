Копию шахмат начала XVIII века вернули в Музей янтаря в Калининграде после реставрации

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Посетители Музея янтаря в Калининграде спустя восемь лет вновь могут видеть копию янтарных шахмат XVIII века, оригинал которых хранится в Государственном Эрмитаже. Ее возвращение после реставрации в одну из музейных витрин состоялось в понедельник, в Международный день шахмат, отмечаемый 20 июля с 1996 года по решению Всемирной шахматной федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Шахматы из янтаря - один из ключевых экспонатов музея, и мы рады, что спустя восемь лет они вновь расположились в открытой для гостей музея экспозиции. Копия янтарных шахмат, созданных в начале XVIII века, предположительно, мастерами в Кенигсберге [нынешний Калининград], и хранящихся ныне в Государственном Эрмитаже, позволяет посетителям нашего музея расширить представления о возможностях использования с давних времен балтийского самоцвета художниками по янтарю", - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы отметила, что изготовление копии янтарных шахмат из Эрмитажа было приурочено к открытию в 1979 Музея янтаря - единственного в России музея одного минерала. Руководство Эрмитажа предоставило творческой команде мастерской художественной обработки янтаря в ту пору Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства возможность тщательно изучить оригинал, произвести обмеры и на разных стадиях работы сличать изделие с подлинником. Линейные размеры шахматных фигурок, по условиям создания копии, должны были быть уменьшены примерно на 5% по сравнению с оригиналом.

"Последний раз янтарные шахматы выставлялись в экспозиции музея в июле 2012 года. В 2019 году они были переданы на реставрацию в Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

Полгода копия исторических шахмат находилась в руках известного мастера Александра Крылова - реставратора по янтарю высшей категории, члена Всемирного совета по янтарю в Гданьске (Польша), заслуженного художника РФ. Он был одним из тех художников, кто заново создавал в Екатерининском дворце легендарную янтарную комнату, бесследно исчезнувшую во время Второй мировой войны.

"Уникальные шахматы из янтаря благодаря реставрации обрели новую жизнь. Символично, что возвращение в музей произошло в Международный день шахмат", - подчеркнул представитель музея.

О Музее янтаря

Музей янтаря был открыт в Калининграде в 1979 году. Он расположен в центре города на берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века. Экспозиции музея занимают три этажа здания общей площадью около 1 000 кв. м. Коллекция насчитывает около 16 тыс. единиц хранения. В естественно-научном разделе собрания представлены различные по весу, цветовой гамме, степени прозрачности образцы янтаря, здесь находится самый крупный в России "солнечный" камень весом 4 кг 280 г. На сегодняшний день коллекция Калининградского музея янтаря является главным российским национальным фондом инклюзов в балтийском самоцвете - янтаре, внутри которого находятся насекомые и частицы растений, населявшие нашу землю много миллионов лет назад.