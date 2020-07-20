{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин: летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах

России удается справляться с вирусом с минимальными потерями, отметил президент

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 20 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что России удается справляться с коронавирусом с минимальными потерями.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи глава государства отметил, что "в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8,10,11,13, в некоторых странах больше 15%". "У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше", - подчеркнул президент. Он объяснил низкий показатель летальности в России несколькими причинами, назвав в первую очередь гибкость системы здравоохранения, подготовку специалистов и "способность государства мобилизовать ресурсы в нужный для страны момент".

"В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - заявил Путин. При этом он заметил, что угроза коронавируса еще сохраняется.

Президент напомнил о проведенных в последнее время нескольких крупных мероприятиях - параде Победы и голосовании по поправкам к конституции. "Ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день, потому что мы строго соблюдаем требования санитарных врачей, ученых, специалистов и ВОЗ", - подчеркнул глава государства. Путин также констатировал, что в России проведено более 20 млн тестов на коронавирус.

Говоря о параде Победы, президент отметил, что военнослужащие при подготовке находятся на казарменном положении, либо положении, близком к казарменному, среди участников парада постоянно проводилось тестирование. "Военная медицина очень хорошо отработала", - оценил Путин. По его словам, при проведении голосования по поправкам к конституции соблюдались все требования санитарных врачей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 9 мая 2021 года
Ранее планировалось, что акция состоится 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок
Читать полностью