Голикова поручила обеспечить лечение от коронавируса в психоневрологических интернатах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минтруду разработать и направить в регионы рекомендации по маршрутизации пациентов с психическими заболеваниями, у которых был выявлен коронавирус, а также организовать достаточное число инфекционных отделений для их лечения. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России, Минтруду России разработать и направить в субъекты РФ рекомендации по маршрутизации пациентов с психическими заболеваниями и пациентов, нуждающихся в постоянной посторонней помощи <...> с тяжелым и средне-тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, болезни с признаками респираторных заболеваний и/или подозрением на новую коронавирусную инфекцию в многопрофильные стационарные медицинские организации, организовав на их базе достаточное количество специализированных психосоматических инфекционных отделений", - говорится в документе.

Отмечается, что все отделения должны также обслуживаться персоналом, обеспечивающим уход и сопровождение пациентов. Также должны быть направлены рекомендации для лечения граждан с психоневрологическими нарушениями, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Для них в учреждениях социального обслуживания должны быть подготовлены обсервационные отделения, укомплектованные необходимым медоборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Срок реализации поручения - 31 июля 2020 года.

Кроме того, вице-премьер поручила до 20 июля Минздраву, Минтруду и Роспотребнадзору направить в регионы рекомендации по привлечению к работе волонтеров социально-ориентированных некоммерческих организаций, "Волонтеров-Медиков", волонтерского движения ОНФ "Мы вместе" и других движений в связи с отказом в допуске волонтеров в стационарные организации на фоне пандемии.