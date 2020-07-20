Путин согласился перенести шествие "Бессмертного полка" на 2021 год

"Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Путин пообещал, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Президент напомнил, что ранее предлагал перенести акцию, которая традиционно проходит 9 мая, на 26 июля, когда отмечается День ВМФ и проходит парад. "Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь", - признался глава государства. Однако, по его словам, специалисты не советуют проводить столь массовую акцию в июле.

Путин обратил внимание на то, что при проведении "Бессмертного полка" не может соблюдаться социальная дистанция. "Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов", - уверен президент. На прошлой неделе организаторы акции "Бессмертный полк" решили перенести шествие на 2021 год из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.