В РФ открылся комплекс для занятия водными видами спорта на горном озере

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Единственный в РФ спортивный комплекс для занятия водными видами спорта, расположенный на горном озере, открылся в Сочи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба курорта "Роза Хутор".

"На высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря, на берегу горного озера открылся "Роза вейк парк" - уникальный мультиспортивный комплекс, где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта как вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис. Это единственный подобный центр в России, расположенный в горах", - говорится в сообщении.

Мультиспортивный комплекс расположен на берегу Верхнего озера, заполненного горной водой, его глубина превышает 5 метров, площадь - около 1,4 га, средняя температура воды составляет 22 градуса. Площадь самой площадки для занятий составляет 56 на 20 м.

"Как известно, тренировки на высоте гораздо эффективнее обычных. Поэтому площадка предназначена не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов, которые могут проводить здесь свои сборы, тренировки и соревнования", - добавили в пресс-службе, пояснив, что в зимний период площадка будет использоваться для занятий волейболом или футболом на снегу.

Курорт "Роза Хутор" является одним из крупнейших горнолыжных курортов в России. Здесь работают 29 канатных дорог. Гостям предлагаются пешие и веломаршруты в горы различной сложности и продолжительности.