ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Ранее профессор ВШЭ Гусейнов, комментируя один из постов в Facebook, назвал теракт на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа".

"Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку", - заявил Лавров.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.