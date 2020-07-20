В кабмине поддержали законопроект о порядке применения дистанционного обучения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект группы сенаторов во главе с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым об определении порядка применения дистанционного обучения. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о законопроекте, который группа парламентариев внесла в Госдуму в мае. Инициатива вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" и уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

В частности, предлагается на законодательном уровне разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий. Так, Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.