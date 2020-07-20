Движение "Бессмертный полк" поддержало инициативу Путина о переносе шествия на 2021 год

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" поддержало решение президента России Владимира Путина перенести шествие Бессмертного полка на 2021 год, сказал ТАСС источник в руководстве движения в понедельник.

"Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно что ее услышали <…> Поскольку эта инициатива прозвучала, в любом случае это очень здорово, что нас слышат, потому что очень важно, чтобы здоровье людей было сохранено. В этом году очень сложная, непростая ситуация, и несмотря на то, что мы очень хотим, чтобы шествие состоялось, мы ни в коем случае не хотим, чтобы оно состоялось во вред здоровью людей", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, важно то, что эта тема начала обсуждаться в ответ на инициативу сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народного артиста СССР Василия Ланового. "Если эта инициатива поддержана и понята, то отрадно, что эта инициатива была услышана и принята, и дальше будет уже следующий шаг сделан", - заключил собеседник ТАСС.

Ранее планировалось, что шествие "Бессмертного полка" состоится 26 июля. Как сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь объединенного общественного движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова, новая дата проведения акции будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Василий Лановой, согласно сообщению пресс-службы, предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года.