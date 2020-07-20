Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 9 мая 2021 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Шествие "Бессмертного полка" состоится 9 мая 2021 года из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается в понедельник на сайте общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. Правильно будет перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю "Бессмертного полка", чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан", - говорится в опубликованном на сайте комментарии исполкома движения.

Ранее планировалось, что "Бессмертный полк" состоится 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок.