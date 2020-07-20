Эксперт допустил, что вакцину от коронавируса передадут в производство раньше срока

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции дают основания полагать, что она может быть передана в производство с опережением планов на неделю - полторы. Сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"Планы передать вакцину в производство в конце августа этого года не изменились. Разговор идет даже об опережении планов на неделю - полторы. Все прошло очень благополучно с испытаниями вакцины в Центре эпидемиологии совместно с 48-м [Центральным] НИИ Минобороны", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Лисицына, пока что испытания идут успешно на "здоровых, крепких людях". "Понятно, что испытывать на стариках, детях, беременных женщинах ее или ее развитие будут уже потом. Сейчас задача - обезопасить тех, кто останавливает волну вируса, работает с больными. Пока все идет по плану, пока не случилось ни одной неожиданности. Тут даже сказать нечего, все работает", - отметил он.