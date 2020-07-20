Власти Петербурга подтвердили смерть 23 медиков от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга подтвердили смерть 23 медиков после заражения коронавирусной инфекцией во время исполнения служебных обязанностей, их семьи получат денежные компенсации. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Положительные решения по выплатам [в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга] приняты в отношении 3 569 медицинских работников, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 23 погибших", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства города, в случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. На эти цели из Резервного фонда города в понедельник дополнительно направили 878 млн рублей.

По данным пресс-службы, из городского бюджета выплаты по 300 тыс. рублей уже получили 2 060 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в 1 млн рублей получили семьи 12 медицинских работников, лечивших пациентов с COVID-19 и умерших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений.

По последним данным, в Петербурге выявили 29 541 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 22 425 человек, умерли 1 807.