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В кабмине поддержали законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

Нововведение коснется животных, используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете изымать домашних животных за долги. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет об инициативе под авторством главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова ("Единая Россия"), которая предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Так, предлагается прописать, что домашние животные входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Проект также уточняет, что нововведение касается животных, используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В правительстве поддерживают законопроект при условии его доработки до внесения в Госдуму. В частности, в проекте отзыва, подготовленного комиссией, отмечается, что необходимо указать в документе понятие "домашние животные", а также прописать критерии отнесения к домашним животным тех, на которых не может быть обращено взыскание.

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