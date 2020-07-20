Сервисом "Поступление в вуз онлайн" воспользовались 10 тысяч абитуриентов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новым сервисом "Поступление в вуз онлайн", который был запущен в июне 2020 года, воспользовались уже свыше 10 тыс. абитуриентов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

Сервис позволяет абитуриентам подать документы в 54 российских университета через "Госуслуги".

"На данный момент более 10 тыс. абитуриентов подали в общей сложности 41 352 заявки на поступление в университеты через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Это говорит о том, что сервис пользуется популярностью", - сообщил министр.

По его мнению, в будущем цифровые возможности российских университетов будут расширены, сама процедура подачи документов для поступающих станет комфортной.

Ранее Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Поступающим разрешено подать документы четырьмя способами: "в электронной форме посредством электронной информационной системы организации", с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

В прошлом году Минобрнауки сообщало, что работа над сервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по нацпроекту "Цифровая экономика". Его внедрение, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.