{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом в море невозможно

Соленая вода и ультрафиолетовое излучение разрушают оболочку вируса, сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Коронавирус не опасен во время купания в море благодаря разрушительному воздействию соленой воды и ультрафиолетового излучения на его липидную оболочку. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен", - сказал он.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что заразиться коронавирусной инфекцией при купании в открытых водоемах невозможно, так как они подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма
Президент США добавил, что нет никого более патриотичного, чем он, сопроводив пост в Twitter своей фотографией в маске
Читать полностью